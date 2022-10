A cotação do barril de petróleo Brent, que serve de referência as exportações angolanas, para entrega em Dezembro terminou, esta quinta-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 1,30%, para os 96,91 dólares.

A cotação do Brent manteve a tendência ascendente e atingiu mesmo o máximo de duas semanas, devido ao aumento das exportações petrolíferas dos EUA, que animaram o optimismo quanto à recuperação da economia.

O crescimento da economia dos EUA e a percepção dos investidores de que os bancos centrais podem aliviar o seu calendário de subidas de taxas de juro também animaram as negociações.

Fonte JA