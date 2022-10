Mais de 18 mil famílias do município do Luau, na província do Moxico, estão a beneficiar hoje, quinta-feira, da terceira e penúltima trancha das Transferências Sociais Monetárias, no âmbito do programa Kwenda.

A informação é do director provincial do Instituto de Desenvolvimento Local no Moxico, Simão Baita Paiata, que disse à ANGOP estarem a ser assistidas famílias vulneráveis das localidades de Chissomba Alfredo, Terra Nova, Nova Sacayula e Chilemo, que não se beneficiaram em Agosto último devido o calendário das eleições gerais.

Na ocasião, informou que a quarta e última fase de pagamento, no valor de 8.500 kwanzas mensal e 25.500 trimestral, no município do Luau, serão pagas dentro de seis meses.

Ainda neste município fronteiriço da província do Moxico, na componente de Inclusão Produtiva, estão a ser apoiadas duas mil e 500 famílias, com entrega de instrumentos agrícolas.

O programa já abrangeu cinco mil e 500 famílias vulneráveis no município de Camanongue e quatro mil e 541 nos Luchazes.

O programa que termina em 2025, de âmbito nacional, está a ser executado pelo FAS e prevê beneficiar um milhão 608 famílias nas 18 províncias do país, contando com um financiamento global de 420 milhões de dólares (320 milhões atribuídos pelo Banco Mundial e 100 milhões pelo Tesouro Nacional).

De iniciativa do Governo angolano, o Kwenda tem em vista o reforço da municipalização da acção social, através da criação e do funcionamento de Centros de Acção Social Integrados (CASI), fortalecimento do Cadastro Social Único, transferências monetárias e inclusão produtiva.

Fonte ANGOP