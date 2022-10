O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que Moscou está pronta para negociações para encerrar o conflito na Ucrânia, mas disse que Kiev não está preparada para se sentar à mesa de negociações.

“Não é uma questão sobre nós, estamos prontos para negociações. Mas os líderes em Kiev decidiram não continuar as negociações com a Rússia”, disse Putin ao Valdai Discussion Club em Moscou.

“É muito fácil resolver este problema se Washington der um sinal a Kiev para mudar sua posição e resolver o problema pacificamente”, acrescentou.

Não há negociações de paz entre Rússia e Ucrânia desde que as tentativas de um acordo negociado desmoronaram ainda nas primeiras semanas do conflito, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy descartou explicitamente um acordo negociado com Putin.

Fonte REUTERS