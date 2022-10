Cento e 47 mil famílias da cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire, beneficiarão de água potável, no âmbito do projecto de expansão da rede de distribuição deste líquido prevista para o primeiro trimestre de 2023.

Em declarações hoje à ANGOP, o coordenador da comissão instaladora da Empresa Pública de Águas e Saneamento do Zaire (EPASZ-EP), Diasonama Nsoki, disse que está prevista a instalação de 21 mil novas ligações domiciliares.

Explicou que o projecto abrangerá parte dos bairros 4 de Fevereiro e 11 de Novembro, que ainda não foram contemplados com a rede pública de distribuição de água potável.

O responsável lembrou que o sistema ampliado e modernizado de distribuição de água de Mbanza Kongo, inaugurado em 2019, já beneficia um total de 7.770 consumidores, que perfazem 96 mil e 620 famílias.

A expansão da rede de distribuição de água potável, disse, passará pela construção de dois novos tanques aéreos de aprovisionamento, um dos quais na zona da Bela Vista, com capacidade de 2.500 metros cúbicos.

O segundo tanque será erguido na localidade de Nkunga a Paza e terá uma capacidade de armazenamento de 1.500 metros cúbicos.

Entretanto, o responsável esclareceu que existe uma cláusula que permite aos clientes interessados, solicitar ligações domiciliares com recursos próprios, enquanto se aguarda pelo projecto de expansão da rede.

Mbanza Kongo tem uma população estimada em mais de 150 mil habitantes, distribuídos por cinco bairros: Sagrada esperança, Martins kidito, Álvaro buta, 4 de Fevereiro e 11 de Novembro.

Fonte ANGOP