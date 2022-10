Um retrato fiel da voz mais famosa de Cabo Verde: No palco e fora dele. É assim “Cesária Évora”, o documentário que chega agora às salas de cinema em Portugal e traça a vida da diva dos pés descalços.

É um trabalho da jornalista e realizadora Ana Sofia Fonseca, resultado de dezenas de entrevistas e de um mergulhar nos arquivos de Cesária Évora, que demorou cinco anos a estar concluído.

“Espero que as pessoas, quando forem ver o filme ao cinema, viajem até ao universo da Cesária Évora”, diz a realizadora. “Que estejam com ela em casa, que embarquem com ela nas digressões, que estejam com esta mulher incrível que tem uma história tão inspiradora. Para compreender melhor a voz da Cesária Évora, esta voz que nos deixa a todos à flor da pele, é preciso conhecer a mulher. Porque vamos conseguir ouvir a voz de uma outra maneira. Este filme é isso, é uma viagem ao universo da Cesária Évora, enquanto mulher e enquanto artista”, acrescenta.

A enorme generosidade da diva é um dos aspetos que o filme mais foca: “A Cesária, quando consegue ter uma casa, põe uma panela ao lume, sol e lua, como o Piroko (amigo da cantora) diz, para ter sempre comida para quem precisa. Sentava à sua mesa tanto presidentes como os mais marginalizados da sociedade”.

“Cesária Évora” estreia no cinema depois de ter estado presente em cerca de 20 festivais internacionais (incluindo o SXSW em Austin) e de ter conseguido o prémio do público no último Indie Lisboa.

Fonte EURONEWS