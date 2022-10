Umaro Sissoco Embaló devia preocupar-se com “arrumar a casa” antes de tentar mediar conflito na Ucrânia, afirma escritor guineense. Tony Tcheka critica PR pela negociação “inoportuna” de equipamento militar com Putin.

Umaro Sissoco Embaló visitou esta semana a Rússia e a Ucrânia enquanto presidente em exercício da CEDEAO. O Presidente guineense encontrou-se com os seus homólogos, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, e apelou ao diálogo entre os dois países para pôr fim ao conflito.

Sissoco Embaló foi o primeiro líder africano a visitar a Ucrânia desde o início da invasão russa.

Em entrevista à DW, o escritor e analista político guineense Tony Tcheka enaltece a iniciativa, mas defende que o Presidente guineense devia, em primeiro lugar, preocupar-se em resolver os problemas do seu país, que vive dias de grande instabilidade política e económica.

Tcheka salienta ainda que os países africanos têm sido dos mais afetados pelas consequências da guerra e não acredita que o continente tenha condições para fazer a ponte para a paz.

DW África: Que balanço faz da viagem de Sissoco Embaló à Rússia e à Ucrânia e dos encontros que manteve com os seus homólogos?

Tony Tcheka (TT): Toda e qualquer contribuição que surja no sentido de ajudar a restabelecer a paz e pôr termo a esta guerra imbecil e cruel é bem vinda. Agora, é evidente que o Presidente Sissoco tem estado praticamente ausente, aliás, começa a ser conhecido como o “Presidente ausente”, uma vez que está muito pouco tempo na Guiné-Bissau, e é um país que está a braços com uma série de problemas. Penso que o esforço dele teria de ser primeiramente para arrumar a casa, ajudar o seu país a dar um passo em frente.

DW África: Volodymyr Zelensky defendeu a necessidade de potenciar a cooperação com a CEDEAO e a possibilidade de realizar uma cimeira Ucrânia-África. Como olha para essas declarações?

TT: É evidente que para a Ucrânia, nesta situação, toda a solidariedade, todo o gesto que surgir será sempre bem vindo. Não se perspetivam melhores dias, porque as partes que no mundo poderiam, de facto, dar um contributo para a observância da paz, parecem estar mais sensibilizadas para ajudar a manter este clima de guerra que tem estado a sacudir o mundo todo.

DW África: Ontem, em Kiev, o Presidente guineense salientou que África pode “fazer a ponte para o reencontro” entre os dois países. Acredita que sim? O continente tem essa “força” na mediação deste conflito?

TT: Não me parece. Como é que África pode ter as condições psicológicas para intermediar seja o que for? África está a ser uma das maiores vítimas deste conflito, com a pobreza e a fome a aumentar, sem acesso aos produtos essenciais. São situações drámaticas que fazem com que a agenda africana seja tão forte e intensa que exige dos políticos maior atenção para os seus próprios problemas. Acho que, neste momento, [a mediação] não está dentro daquilo que são as preocupações dos africanos. Os problemas de África vêm-se arrastando há séculos e nunca houve nenhuma atitude seja de quem for, com esta dimensão de solidariedade, para ajudar a resolvê-los.

Depois, no meio desta missão, surgiram questões secundárias que não podemos descurar: o facto de Sissoco Embaló ter negociado com Vladimir Putin a compra de aviões e helicópteros. Sinceramente, não me parece que essas duas coisas estejam de acordo com os propósitos enunciados desta missão. Parece-me duma inoportunidade imensa, parece-me que não foi de bom tom e que caiu mal. Faltou ali alguma sensibilidade nestas questões.

DW África: O objetivo primordial das deslocações, de levar “uma mensagem de paz”, acabou então por ser enviesado…

TT: Completamente secundarizado. [A negociação de fragatas e helicópteros] foi uma segunda missão dentro da grande missão, sobretudo por se tratar de questões que devem ser resolvidas no plano bilateral e, para isso, há o Governo, há os ministros das áreas que podem e devem tratar desses dossiês de uma forma organizada e devidamente programada.

Fonte DW