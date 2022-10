Um cidadão de 40 anos de idade, acusado de espancar até à morte o vizinho por passar no seu quintal, foi detido terça-feira, na cidade do Uíge, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) local.

O crime ocorreu no bairro Sonangol, arredores da cidade do Uíge, quando o cidadão, de 56 anos, passou no quintal de um suposto militar (vizinho). Insatisfeito, atingiu com um bloco na cabeça da vítima e, consequentemente, morreu no local.

Em entrevista à ANGOP, esta quarta-feira, o porta-voz do SIC no Uíge, Zacarias Fernando, explicou que já havia divergência entre os dois, devido a uma complicação de terreno.

Em função do ocorrido, o suposto criminoso foi encaminhado ao Ministério Público (MP), para a legalização da situação carcerária.