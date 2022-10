O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, demonstrou interesse em adquirir fragatas e helicópteros à Rússia, que, segundo o homólogo russo, Vladimir Putin, pode ajudar o país africano a combater a pirataria.

Segundo a agência noticiosa russa Sputnik, Sissoco Embaló disse, durante um encontro com Putin no Kremlin, a sede do Governo russo, em Moscovo, esta terça-feira (25.10), que a Guiné-Bissau quer comprar fragatas russas para a sua marinha.

“Talvez a Rússia nos possa disponibilizar tais navios e depois ver como pagar pela aquisição destas fragatas. Podemos também encomendar helicópteros. Vamos estudar como os dois lados podem acertar as contas”, disse Sissoco Embaló.

De acordo com a Sputnik, Vladimir Putin apelou, na reunião com o Presidente guineense, à cooperação entre a Rússia e a Guiné-Bissau no combate à pirataria e na exploração dos recursos de pesca.

Apoio contra a pirataria

Em julho, o Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou no final de uma visita a Bissau que a França vai apoiar a formação de militares da Guiné-Bissau, no âmbito de um programa de apoio ao combate ao narcotráfico e pirataria marítima.

As águas do golfo da Guiné, ricas em crude, gás natural e recursos de pesca, estão cada mais expostas à pirataria, afirmaram, num simpósio, em novembro, responsáveis ligados à segurança da região, que se estende desde o Senegal até Angola.

O golfo da Guiné registou 13 incidentes de pirataria e assaltos à mão armada entre janeiro e setembro, menos de metade do registado no período homólogo, disse em 12 de outubro a Organização Marítima Internacional.

Diálogo para a paz

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, Sissoco Embaló, que é também presidente da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), defendeu no encontro com Putin o diálogo para pôr um fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

“A situação criada pela guerra entre dois povos irmãos minou as conquistas em todo o mundo, inclusive em cereais e fertilizantes”, disse o líder guineense.

A Rússia tem dado prioridade às relações com África, cujos responsáveis têm estado entre os poucos líderes mundiais a visitar Moscovo nos últimos meses.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, visitou vários países africanos no verão, numa tentativa de procurar alternativas de cooperação com o Ocidente.