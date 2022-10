Se os países cumprirem seus atuais compromissos climáticos, as emissões globais de gases do efeito estufa aumentarão 10,6% até 2030 em comparação com os níveis de 2010, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta quarta-feira.

O Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanças Climáticas diz que uma redução de 43% nas emissões até 2030 é necessária para limitar o aquecimento a 1,5°C acima das temperaturas pré-industriais.

Com a expectativa de que os líderes mundiais se reúnam em Sharm el-Sheikh, no Egito, para a cúpula climática da COP27 a partir de 6 de novembro, especialistas disseram que mais ações são necessárias com urgência.

“Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Glasgow no ano passado, todos os países concordaram em rever e fortalecer seus planos climáticos”, disse Simon Stiell, secretário-executivo da divisão da ONU para mudanças climáticas em um comunicado. “O fato de apenas 24 planos climáticos novos ou atualizados terem sido apresentados desde a COP26 é decepcionante.”

Entre os países que atualizaram seus planos estão Bolívia, Vanuatu e Uganda, junto de grandes emissores como Índia e Indonésia. Este último, que vê a maioria das emissões vir do desmatamento e da limpeza de turfeiras, agora diz que reduzirá os níveis de emissões em pelo menos 31,89% até 2030.

Globalmente, promessas inadequadas colocam o mundo no caminho de um aquecimento de 2,5°C até 2100.

Ainda assim, um aumento de 10,6% nas emissões representa um pequeno avanço. Avaliação da ONU do ano passado mostrou que os países estavam a caminho de aumentar as emissões em 13,7% até 2030.

Fonte: REUTERS

Por Gloria Dickie em Londres