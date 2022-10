A única maneira de facilitar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia é ajudar Kiev a se defender militarmente, disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, ao Parlamento do país nesta quarta-feira.

“A paz pode ser alcançada apoiando a Ucrânia… é a única chance que temos para os dois lados negociarem”, disse Meloni ao Senado antes de um voto de confiança em seu recém-nomeado governo de direita.

Meloni prometeu repetidamente apoio a Kiev, enquanto seus aliados da coalizão Silvio Berlusconi e Matteo Salvini têm sido muito mais ambivalentes sobre o assunto, devido a seus laços históricos com o presidente russo, Vladimir Putin.

Meloni disse que, embora as armas que a Itália fornece à Ucrânia não sejam decisivas para o resultado da guerra, elas são vitais para a Itália manter sua credibilidade internacional.

Berlusconi, que provocou uma tempestade política na semana passada ao reiterar sua simpatia por Putin e acusar o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy de desencadear a guerra, entrou em sintonia com Meloni durante o debate de confiança no Senado.

Ele disse que sempre trabalhou para unir Moscou com o Ocidente, mas a invasão da Ucrânia pela Rússia tornou isso impossível.

“Nesta situação, naturalmente estamos com o Ocidente”, disse ele. “Devemos trabalhar pela paz e o faremos em total acordo com nossos aliados ocidentais em respeito à vontade do povo ucraniano”.

O governo de Meloni, que tomou posse no sábado, venceu confortavelmente a moção de confiança por 115 votos a 79.

Fonte: REUTERS

Por Gavin Jones e Angelo Amante