As amostras de alimentos de plástico no Japão são uma indústria milionária, mas as tortas de ovos falsas de uma confeitaria ficaram tão realistas que os funcionários se confundiram e venderam cinco para os clientes.

A comida de plástico, conhecida como “shokuhin sampuru”, é elaborada com grande atenção aos detalhes, das gotas de umidade em um copo de cerveja gelada até a superfície brilhante de uma tigela de ramen.

As tortas de plástico da Andrew’s Egg Tart, de Osaka, ficaram tão convincentes que os funcionários não perceberam a diferença e, inadvertidamente, venderam cinco no sábado passado para dois clientes em um quiosque perto da estação de Tottori, oeste do Japão.

“Lamentamos muito a venda por engano das mostras”, declarou um representante da empresa.

Um funcionário percebeu o erro pouco depois das vendas e os clientes devolveram as tortas falsas antes de ingerir os produtos.

Para evitar outra confusão, a empresa utilizará adesivos nas tortas de plástico.