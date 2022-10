Um incêndio florestal que autoridades acreditavam ter controlado no Monte Kilimanjaro, ponto mais alto da África, voltou a ganhar força, informaram nesta terça-feira autoridades da Tanzânia.

O fogo havia sido declarado na tarde de sexta-feira, perto do acampamento de Karanga, parada de excursionistas e montanhistas localizada a cerca de 4.000 metros de altitude, sobre uma das vias de subida mais populares. Uma equipe de cerca de 400 pessoas lutou para controlar as chamas no domingo.

“Focos voltaram a surgir ontem à noite, em três locais onde o fogo estava controlado”, indicou o secretário permanente do Ministério de Recursos Naturais e Turismo da Tanzânia, Eliamani Sedoyeka, assinalando que o incêndio não ameaça turistas na montanha, que atrai excursionistas e alpinistas.

“Vemos um bom progresso no combate aos incêndios. Se o clima não mudar, teremos a situação sob controle em breve”, acrescentou Sedoyeka. Autoridades da Tanzânia não comentaram a extensão dos danos.