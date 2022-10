Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul alertaram nesta quarta-feira que uma escala de resposta “sem paralelo” estaria garantida se a Coreia do Norte realizar um sétimo teste de bomba nuclear.

Washington e seus aliados acreditam que a Coreia do Norte pode estar prestes a retomar os testes de bombas nucleares pela primeira vez desde 2017.

“Concordamos que uma escala de resposta sem paralelo seria necessária se a Coreia do Norte avançar com um sétimo teste nuclear”, disse o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun-dong, em entrevista coletiva em Tóquio.

Cho estava falando ao lado de seus colegas de Japão e EUA, o vice-ministro das Relações Exteriores Takeo Mori e a vice-secretária de Estado Wendy Sherman.

Os Estados Unidos e seus aliados ofereceram poucos detalhes sobre quais novas medidas podem tomar, e observadores dizem que têm poucas boas opções para evitar um novo teste.

Pela primeira vez desde que a Coreia do Norte começou a testar armas nucleares em 2006, a China e a Rússia este ano vetaram um esforço liderado pelos EUA para sanções adicionais do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

“Pedimos à Coreia do Norte que se abstenha de mais provocações”, disse Sherman, chamando-as de “imprudentes e profundamente desestabilizadoras para a região”.

“Qualquer coisa que aconteça aqui, como um teste nuclear norte-coreano… tem implicações para a segurança do mundo inteiro”, afirmou ela, enviando uma mensagem velada aos apoiadores de Pyongyang, China e Rússia, no Conselho de Segurança da ONU.