As gangues que operam dentro das prisões do Equador estão aproveitando o abandono do Estado para expandir seu poder, extorquindo detentos pelo acesso a serviços e ameaçando suas vidas com violência, dizem as famílias dos presos e grupos de direitos humanos.

O sistema prisional do país sul-americano enfrenta problemas estruturais há décadas, mas a violência carcerária disparou desde o final de 2020, deixando pelo menos 400 mortos em confrontos frequentes, o que tem despertado a preocupação da Organização das Nações Unidas e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

A série contínua de distúrbios e outros incidentes foram inicialmente desencadeados pelo assassinato do suposto líder de gangue Rasquina, dizem as autoridades prisionais, iniciando uma luta pelo poder dentro da gangue Los Choneros, considerada uma das mais poderosas do sistema prisional.

A população carcerária do Equador triplicou nos últimos 13 anos, segundo a ONU.

O presidente conservador Guillermo Lasso liberou algumas pessoas com antecedência para aliviar a superlotação, que chegou a 36% acima da capacidade nos últimos anos.

Lasso também prometeu treinar mais guardas, mas seu governo vacilou na tentativa de negociar com as facções prisionais e alguns funcionários foram acusados de corrupção.

A agência prisional SNAI está trabalhando para instalar sistemas modernos de monitoramento e melhorar as condições, mostrou um memorando da agência visto pela Reuters.

Mas os esforços do governo são insuficientes para grupos de direitos humanos e famílias de prisioneiros.

Fabian Maldonado, motorista de táxi, teme pela vida de seu filho de 30 anos, que está detido na prisão mais perigosa do Equador – a Penitenciária de Guayaquil – por tentativa de homicídio.

Seu filho foi obrigado a se juntar a uma das gangues que operam no interior, disse Maldonado, que envia até 80 dólares por semana – no país onde o salário mínimo é de 425 dólares por mês – para que seu filho tenha acesso a um colchão e produtos de higiene.

“Esse governo não se importa com a vida dos presos”, disse Maldonado, de 52 anos. “Qualquer preso que entra se junta a uma gangue automaticamente, entra no bloco de celas e tem que estar com uma gangue ou pode até ser morto. ”

A Penitenciária de Guayaquil foi o local de um dos piores incidentes de violência prisional na história do Equador em setembro de 2021, quando pelo menos 122 pessoas foram mortas.

Cerca de 10 gangues operam nos 36 centros de detenção do Equador, segundo o SNAI, e contam com cerca de 11.000 dos 33.500 prisioneiros do país entre seus membros.