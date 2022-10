Derrota dos espanhóis por 3-2. Celtic e Shakhtar empataram a uma bola.

O Leipzig aplicou a primeira derrota (3-2) da temporada ao Real Madrid, na quinta jornada do Grupo F da Liga dos Campeões.

Os merengues entraram em campo com algumas mexidas e apanharam-se a perder logo aos 13 minutos, com o remate na recarga de Gvardiol, após uma primeira tentativa de André Silva, titular no conjunto germânico. Cinco minutos depois, Christopher Nkunku dilatou a vantagem, mas Vinícius Júnior ainda reduziu em cima do intervalo (44m).

Já aos 81 minutos, Timo Werner fez o 3-1, enquanto Rodrygo estabeleceu o resultado final na conversão de um penálti, no quarto minuto de compensação.

No outro jogo do grupo, o Celtic, sem o lesionado Jota, empatou na receção ao Shakhtar (1-1).

Georgios Giakoumakis marcou para os escoceses (34m) e a jovem estrela Mykhailo Mudryk (58m) fez o golo dos ucranianos.

A segunda vaga para a fase a eliminar ainda está em aberto: nesta altura, o Real Madrid lidera com 10 pontos, o Leipzig é segundo, com nove, enquanto o Shakhtar tem seis e já garantiu, pelo menos, os play-offs da Liga Europa. Alemães e ucranianos defrontam-se na derradeira jornada.

Por fim, o Celtic tem apenas dois pontos e já está fora das competições europeias.