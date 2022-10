O novo líder do Partido Conservador, Rishi Sunak, já foi indigitado primeiro-ministro do Reino Unido pelo rei Carlos III, avança a imprensa britânica.

O rei Carlos III aceitou esta manhã o pedido de demissão de Liz Truss. Segundo um comunicado, publicado pelo Palácio de Buckingham, “a ilustre Elizabeth Truss teve uma audiência com o rei esta manhã e apresentou a sua demissão como primeiro-ministro, o que a sua majestade teve o prazer de aceitar graciosamente”.

A ex-primeira-ministra despediu-se esta manhã à nação, num discurso que ficou marcado pela necessidade de ser “ousado” para “enfrentar desafios”. “Como escreveu o filósofo romano Senéca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que são difíceis. Deste meu tempo como primeira-ministra, fiquei mais convencida do que nunca de que precisamos de ser ousados e enfrentar os desafios”, afirmou.

Liz Truss anunciou, na quinta-feira, que apresentou a sua demissão ao Rei Carlos III. “Reconheço que, dada a situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador. Por conseguinte, falei com Sua Majestade o Rei para o notificar de que me demito como líder do Partido Conservador”, disse numa declaração à porta da residência oficial de Downing Street, em Londres.

POR MÁRCIA GUÍMARO RODRIGUES