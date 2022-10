O Presidente da República, João Lourenço, regressou hoje, terça-feira, ao país, proveniente de Dakar, Senegal, onde participou no 8.° Fórum Internacional sobre a Paz e Segurança em África.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, acompanhado da primeira-dama, Ana Dias Lourenço, João Lourenço recebeu cumprimentos de boas-vindas da Vice-Presidente da República, Esperança Costa, e de outras entidades.

Durante o 8.º Fórum Internacional de Dakar sobre a Paz e Segurança em África, o Chefe de Estado admitiu a probabilidade de surgirem no mundo novos factores de tensão, causados pela Covid-19, susceptíveis de originar conflitos.

À margem do fórum, o estadista angolano anunciou o estabelecimento, “nos próximos dias”, de ligações aéreas directas entre Luanda e a capital senegalesa, Dakar.

Na capital senegalesa, João Lourenço foi condecorado pelo seu homólogo, Macky Sall, com a Ordem Nacional do Leão (a mais alta distinção do Estado do Senegal).

Quanto ao Fórum de Dakar, esse foi instituído em Dezembro de 2013, em Paris (França), durante a Cimeira França-África sobre a Luta contra o Terrorismo.

O evento reúne, anualmente, Chefes de Estado e de Governo africanos, bem como parceiros internacionais.