A Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Carolina Cerqueira, reafirmou, esta segunda-feira, em Lisboa, o engajamento dos países membros da CPLP no reforço dos laços de cooperação para o desenvolvimento das comunidades.

Em declarações à imprensa à margem da abertura da XI Assembleia Parlamentar da CPLP, Carolina Cerqueira disse que, apesar de não serem territorialmente ligados e sem fronteiras comuns, existe o desejo e o comprometimento de se estabelecer relações cada vez mais profícuas e alargadas a outras áreas, para o desenvolvimento dos países e o fortalecimento da amizade, da democracia e do estado de direito.

De acordo com Carolina Cerqueira, o tema agendado é de extrema importância no mundo global em que se vive, tendo em conta que a cooperação entre os estados membros, sobretudo nos domínios dos transportes, do desenvolvimento sustentável, segurança alimentar, diversificação da economia, do ambiente e o combate aos efeitos das alterações climáticas.

A sessão de abertura foi orientada pelo presidente da Assembleia da República Portuguesa, Augusto Santos Silva, e contou com a presença dos presidentes dos parlamentos dos países da CPLP, chefes de delegação e embaixadores dos países da organização acreditados em Portugal.

No primeiro dia do encontro foram ainda realizadas reuniões separadas de diferentes comissões, com abordagens de temas como a política, legislação, cidadania, circulação, economia, ambiente, cooperação, educação, ciência e cultura.

Decorreram, igualmente, reuniões da rede de mulheres parlamentares e de jovens parlamentares.

Para terça-feira no período da manhã, está prevista a realização de uma sessão plenária na qual intervirão os presidentes dos parlamentos dos países que compõem a organização, altura em que Carolina Cerqueira vai falar sobre a livre circulação de bens e serviços no espaço da CPLP.

A margem do evento, Carolina Cerqueira manteve um encontro com o seu homólogo português, Augusto Santos Silva.