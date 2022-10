O presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu para almoçar nesta segunda-feira (24) na região de Vila Planalto, região administrativa de Brasília. No restaurante, a TV passava o horário eleitoral que, naquele momento, era o opositor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os registros feitos pelo jornal Folha de S. Paulo mostram que, quando o programa eleitoral do PT começou, Bolsonaro fez um sinal negativo com a cabeça e ignorou o programa. Um dos apoiadores que apareceu no programa foi o deputado André Janones (Avante-MG), que afirmava que Paulo Guedes, ministro da Economia de Bolsonaro, teria anunciado “a redução no aumento do valor do salário mínimo a partir de 2023”.

Depois de assistir ao programa eleitoral de Lula, Bolsonaro criticou o PT e afirmou que o adversário faz “talvez a campanha mais baixa da história”.

“Falta hombridade e caráter para enfrentar e discutir assuntos. Fica mentindo no horário eleitoral gratuito o tempo todo, falando de Bolsolão. Nós sabemos que o PT apoiou o orçamento secreto. Ou seja, talvez a campanha mais baixa da história que eu tenha visto”, declarou.