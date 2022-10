O grupo empresarial do antigo Presidente americano Donald Trump estará sentada no banco de réus a partir desta segundaçfeiram 24, para responder a acusações fraude e evasão fiscal no valor de 1,5 milhão de dólares.

Os procuradores de Manhattan acusam a Trump Organization, actualmente administrada pelos dois filhos de Trump, Donald Jr e Eric Trump, de ocultar uma compensação paga a alguns de seus principais executivos entre 2005 e 2021.

Um desses executivos, o chefe financeiro do grupo, Allen Weisselberg, já se declarou culpado de 15 acusações de fraude fiscal e deve testemunhar contra a sua ex-empresa como parte de um acordo que fez com a justiça.

Amigo próximo da família Trump, Weisselberg, de 75 anos, admitiu que planeou com a empresa receber benefícios não declarados, como um apartamento sem pagar a renda, num bairro ricode Manhattan, carros de luxo para ele e esposa e mensalidades em escolas particulares para os seus netos.

De acordo com acordo judicial, Weisselberg concordou em pagar quase 2 milhões de dólares em multas e penalidades e cumprir uma sentença de cinco meses de prisão em troca de testemunho durante o julgamento.

“Este acordo de confissão implica directamente a Trump Organization numa ampla gama de actividades criminosas e exige que Weisselberg forneça um testemunho inestimável no próximo julgamento contra a corporação”, disse o procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, no início de Agosto.

Weisselberg até agora recusou-se a prestar depoimento implicando directamente o ex-presidente no esquema.

Duas subsidiárias de golfe e de hospitalidade da família Trump são alvos dos processos.

Embora Donald Trump não seja nomeado neste caso, ele enfrenta acusações com com três dos seus filhos mais velhos noutra investigação civil liderada pela procuradora-geral de Nova Iorque, Leticia James.

James, um democrata, acusou a família de aumentare deflaccionar propositadamente o valor das suas propriedades para evitar dívidas fiscais e obter empréstimos e seguros mais favoráveis.

A Procuradoria pede 250 milhões de dólares ao antigo Presidente e que a família dele seja impedida de realizar negócios no Estado.