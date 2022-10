Dois mortos, residências e estabelecimentos danificados, deslizamentos de terra em estradas, inundações e queda de árvores e postes deixava neste domingo no México a tempestade tropical Roslyn, que, ao amanhecer, havia tocado a terra como furacão no estado de Nayarit, no Pacífico.

“Temos comprovada uma morte no município de Rosamorada”, informou o secretário de Segurança do estado, Jorge Benito Rodríguez, em declarações divulgadas pela TV pública. A direção de Proteção Cidadã e Bombeiros confirmou, por sua vez, que um homem de 80 anos perdeu a vida quando uma estrutura desabou em sua residência, localizada na ilha de Mexcaltitán.

Segundo o boletim da 0h GMT do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), Roslyn foi rebaixado a depressão tropical ao entrar no norte do México. O fenômeno se encontrava a 95 km da cidade de Torreón, registrava ventos sustentados de 55 km/h e deve se dissipar durante a noite.

Autoridades da Defesa Civil dos estados de Nayarit e Jalisco, os mais afetados pelo fenômeno, relataram danos materiais, inundações pontuais, queda de árvores e deslizamentos que interromperam o tráfego em algumas rodovias.