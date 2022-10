O chefe de Estado do Senegal, Macky Sall, enalteceu, esta segunda-feira a participação do Presidente João Lourenço no oitavo Fórum Internacional de Dakar sobre Paz e Segurança em África.

Discursando na cerimónia de abertura do evento, Macky Sall agradeceu a predisposição do seu homólogo angolano, que aceitou o convite para se deslocar a Dakar, sacrificando a sua agenda sobrecarregada.

Dirigiu uma menção especial à primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço, que acompanha o chefe de Estado nesta deslocação.

Macky Sall, que é também o actual presidente em exercício da União Africana (UA), declarou que a disponibilidade revelada pelo seu homólogo angolano é prova do seu interresse pelo tema proposto para a reunião e da sua entrega à busca de soluções para a estabilização do continente como factor de desenvolvimento.

A oitava edição do Fórum de Dakar decorre até terça-feira, 25, no Centro Internacional de Conferências de Diamnadio (CICAD) sob o lema “África face aos impactos dos choques exógenos: desafios da estabilidade e da soberania”.

Entre os participantes figuram chefes de Estado e de Governo e representantes de organizações internacionais e não governamentais para uma reflexão sobre os principais desafios à paz e segurança do continente africano.

Na sua intervenção no Painel de Alto Nível do encontro, o Presidente João Lourenço considerou que os conflitos estão a empobrecer cada vez mais as populações africanas, estando na base do êxodo constante de jovens para a Europa.

Disse acreditar que sem terrorismo nem guerras, o continente pode concentrar-se no desenvolvimdento das suas matérias-primas, reter os jovens e criar as condições que estes procuram noutros países onde o sonho de muitos deles termina, às vezes, na tragédia.

Sobre os principais focos de tensão no continente, destacou o Sahel como a região de maior preocupação actualmente sem descurar as demais que também vivem situações de conflito.

Reconheceu ser importante olhar para o continente como um todo, umas vez que a instabilidade verificada num país-membro de qualquer bloco regional acaba por ser instabilidade de toda a região.

Todavia, ressalvou, é a região do Sahel que neste momento inspira mais cuidados e é sobre ela “que devemos prestar a nossa maior atenção”, embora sem esquecer os casos de Moçambique, na África Austral, de Tigray e Somália (Corno de África) e os da África Central (RD Congo, República Centro-Africana e Tchad).

O Presidente João Lourenço chegou a Dakar, no domingo à tarde, para participar no Fórum de Dakar como convidado de honra, à semelhanca dos seus homólogos da lusofonia africana como José Maria Neves (Cabo Verde) e Umaro Sissoco Embalo (Guiné-Bissau).

Por razões de sobreposição de agenda, este último fez-se representar pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros.

O chefe de Estado angolano, que deixa a capital senegalesa na manhã de terça-feira, 25, visitou hoje a histórica ilha de Gorée, uma das principais portas de saída de escravos na era do tráfico negreiro, ao largo de Dakar.