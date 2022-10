Rishi Sunak prepara-se para ser confirmado como primeiro-ministro do Reino Unido

Rishi Sunak é o único candidato na corrida à liderança do Partido Conservador e prepara-se para ser o eleito para assumir o cargo, o que significa também tornar-ser primeiro-ministro do Reino Unido. A notícia surge após o anuncio de desistência de Penn Mordaunt da corrida.

De acordo com o sistema eleitoral britânico, o Partido Conservador foi eleito para governar e cabe ao líder do partido mais votado chefiar o executivo. Sunak será o terceiro líder dos Conservadores nos últimos três meses.

O antigo ministro das Finanças (Chancellor) ultrapassou largamente o limite mínimo de apoios entre os deputados conservadores e na noite de domingo viu ainda confirmar-se a desistência do maior rival na corrida, Boris Johnson.

O antigo primeiro-ministro foi pressionado a demitir-se em julho e acabou por sair de Downing Street no final de agosto, abrindo espaço para a entrada de Liz Truss, que então venceu Sunak na corrida pela liderança dos “Tories”.

A última chefe de Governo a ser empossada pela Rainha Isabel II durou apenas 45 dias na liderança do partido e do governo do Reino Unido. Um mini-orçamento com graves ondas de choque na economia britânica precipitou a queda de Truss e abriu nova corrida interna à liderança dos Conservadores.

Penny Mordaunz, a líder da Câmara dos Comuns em Westminster, foi a primeira a anunciar a intenção de se tornar líder do partido, mas não conseguiu reunir o limite mínimo de 100 nomeações entre os deputados conservadores.

Sunak acabou por ficar sopzinho na corrida e deve ser agora confirmado como líder do Partido Conservador, assumindo por arrasto o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.