Rishi Sunak foi declarado o próximo líder do Partido Conservador do Reino Unido pelo chefe do Comitê 1922 de parlamentares conservadores nesta segunda-feira, colocando-o no caminho para ser o novo primeiro-ministro do país.

O comitê define as regras para selecionar e mudar o líder do partido.

Após a retirada da candidatura de Penny Mordaunt, Sunak se tornou o único candidato restante na disputa.

Por Muvija M