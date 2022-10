O Presidente da República, João Lourenço, felicitou, esta segunda-feira, o povo zambiano, por ocasião do 58° aniversário da Independência da Zâmbia, que hoje se celebra.

Em mensagem enviada ao Chefe de Estado zambiano, Hakainde Hichilema,

o Presidente angolano exprime o desejo de que as grandes aspirações dos zambianos

se concretizem.

O Chefe de Estado angolano deseja, na missiva, que as aspirações do povo da Zâmbia se efectivem “na base do trabalho, com a participação activa e patriótica de toda a cidadania zambiana”.

O Presidente João Lourenço expressa, de igual modo, o desejo de ver implementados projectos de interesse mútuo, que favoreçam o crescimento económico e o bem-estar das populações de Angola e da Zâmbia.

Cooperação bilateral

Angola e a Zâmbia assinaram, em 2018, um acordo bilateral para projectos que visam a melhoria da conectividade das redes de comunicação rodoviária, ferroviária, fluvial e aviação civil.

Em 2019, as autoridades de aviação civil rubricaram um acordo com foco no incremento de frequências semanais de voos entre os dois países vizinhos, para um total de sete.

Recentemente foi concluído o Estudo Preliminar de Viabilidade do Projecto de Construção do Ramal Ferroviário de Ligação do Caminho-de-ferro de Benguela (CFB) à Zâmbia.

Trata-se de um projecto financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), que parte da localidade angolana de Luacano, província do Moxico, até ao posto fronteiriço de Jimbe, com uma extensão de 259 quilómetros.

Como solução alternativa e dada a sua importância, o Governo angolano decidiu eleger este projecto como prioritário no âmbito das Parcerias Público-Privadas.

Angola e Zâmbia, que também cooperam no sector de energia, integram a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).