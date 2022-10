A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), em parceria com a Euronext 1, concluiu o segundo módulo da 3ª Edição da formação denominada Readiness to Capital Markets (Preparação para o Mercado de Capitais), que visa capacitar às empresas nacionais de referência com conhecimentos e ferramentas capazes deauxiliar no processo de preparação para abertura do seu capital em bolsa.

A ser ministrada por especialistas do Mercado de Capitais à nível internacional e regional, a formação está dividida em três (3) módulos e tem a conclusão prevista para Novembro de 2022.

1º módulo – elaboração de uma Estratégia de negócio, Inovação, Governação

e Sustentabilidade de negócio

2º módulo – Opções de Angariação de Fundos

3º módulos – Plano de Negócios e Equity Story.

A presente edição reúne 48 executivos e gestores seniores de empresas nacionais de referência, dos sectores petrolífero e bancário.

De salientar que a formação tem periodicidade anual, sendo que a próxima edição está prevista para o 2º trimestre de 2023.

Departamento de Comunicação e Intercâmbio da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, 24 de Outubro de 2022.

