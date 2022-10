A UNITA reiterou, sábado, no Huambo, o seu comprometimento com a paz e a consolidação da democracia, para a garantia estabilidade social, necessária para o crescimento do país e bem-estar das famílias.

Este compromisso vem expresso no comunicado final da II conferência do Comité provincial da UNITA no Huambo, realizado com o objectivo de proceder ao balanço das acções desenvolvidas, entre Janeiro e Setembro do corrente ano, principalmente durante o período eleitoral, que culminou com as eleições gerais de Agosto último.

O evento, orientado pelo secretário-geral do maior partido da oposição em Angola, Álvaro Tchicwamanga, analisou, igualmente, a vida interna desta organização partidária a nível da província do Huambo.

De acordo com o comunicado, a UNITA considera a paz e a democracia como factores indispensáveis para a contínua promoção do desenvolvimento socioeconómico do país e dos angolanos, em geral, para garantir a sua realização plena.

Por isso, repudia toda tentativa que comprometa a estabilidade política e social, alcançadas em 2002 “e as tentativas de partidarização das instituições públicas, facto que inviabiliza a consolidação da democracia e do desenvolvimento sustentável”.

Recomenda aos órgãos de direito a desencorajar os actos de intolerância política existentes nos municípios da Chicala-Cholohanga, Londuimbali e Ucuma.

Ao Governo da província do Huambo a UNITA recomenda a contínua melhoria do acesso das crianças ao sistema de ensino/aprendizagem, a disponibilização de mais insumos aos camponeses, bem como a reabilitação das vias secundárias e terciárias, para a melhoria da circulação de pessoas e bens.

Ao intervir na conferência, o secretário-geral da UNITA, Álvaro Chikwamanga, declarou que o aumento de 51,em 2017, para 90 deputados revela a “grande vitória da formação partidária nas eleições geras de 24 de Agosto último

Segundo o político, apesar de a UNITA não vencer as eleições, os resultados obtidos traduzem uma vitória positiva, por permitirem o aumento substancial do número de deputados à Assembleia Nacional.

Continuou que, estes resultados foram alcançados em função da implementação da estratégia da Frente Patriótica Unida (FPU), enquanto um projecto que visava alcançar a alternância do poder em Angola.

Por isso apelou aos participantes à II conferência, espírito aberto na abordagem dos temas agendados, no sentido de se analisar os erros cometidos no passado e tirar ilações para projectar os próximos desafios.

A UNITA no Huambo foi o segundo partido mais votado nas eleições gerais de 24 de Agosto, com 212 mil e 465 votos, equivalente a 39, 11 por cento, elegendo dois deputados pelo círculo provincial, dos cinco possíveis.