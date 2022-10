O ex-presidente Donald Trump é covarde demais para obedecer a uma intimação do Congresso dos Estados Unidos que o obriga a testemunhar em um comitê especial que investiga seu papel no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, na Câmara dos Deputados, sugeriu a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, neste domingo.

“Eu não acho que ele seja homem o suficiente para aparecer. Eu não acho que seus advogados vão querer que ele apareça porque ele tem que testemunhar sob juramento”, disse Pelosi em entrevista à MSNBC. “Vamos ver se ele é homem o suficiente para aparecer”, acrescentou.

Na sexta-feira, o comitê seleto anunciou que emitiu uma intimação a Trump, dando-lhe até 4 de novembro para apresentar uma ampla gama de documentos relacionados às suas atividades antes e depois do ataque de 6 de janeiro pelos partidários do ex-presidente. O painel também informou a Trump que quer que ele compareça para depor em 14 de novembro.

Desde que perdeu a eleição de 2020, Trump insistiu que é vítima de fraude eleitoral generalizada, uma alegação que foi rejeitada por dezenas de processos judiciais e auditorias.

No entanto, Trump sustentou que não fez nada ilegal ao pressionar esse caso, inclusive no dia do motim do Capitólio.

A violência no Capitólio explodiu quando os apoiadores de Trump tentaram impedir o Congresso de certificar formalmente a vitória decisiva do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020.

Trump e Pelosi tiveram um relacionamento longo e tempestuoso.

Por Richard Cowan e Katharine Jackson reportagem de Richard Cowan e Katharine Jackson