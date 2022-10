Esfaqueado em agosto nos Estados Unidos, o escritor britânico Salman Rushdie perdeu a visão em um olho e os movimentos de uma das mãos, entre outras sequelas graves, afirmou o agente do autor ao jornal espanhol El País.

“Os ferimentos eram profundos. Ele perdeu a visão de um olho… Ele teve três ferimentos graves no pescoço. Uma das mãos ficou sem os movimentos porque os nervos do braço foram cortados. E tem aproximadamente 15 outros ferimentos no peito e torso”, disse o agente Andrew Wylie.

“Foi um ataque brutal. Não posso revelar nenhuma informação sobre seu paradeiro. Vai sobreviver. Isto é o mais importante”, completou.

Em 12 de agosto, Rushdie estava prestes a iniciar sua participação em uma conferência ao norte do estado de Nova York quando um homem invadiu o palco e o esfaqueou diversas vezes, em particular no pescoço e abdome.

Levado de helicóptero para um hospital, o autor dos livros e “Os Filhos da Meia-Noite” e “Versos Satânicos” precisou respirar por aparelhos antes que sua condição fosse estabilizada.

O principal suspeito, Hadi Matar, americano de origem libanesa de 24 anos, foi detido no local do ataque. Ele se declarou inocente durante uma audiência ainda em agosto em um tribunal de Mayville, Nova York.

O ataque provocou uma grande comoção no Ocidente, mas foi celebrado por extremistas em países de maioria muçulmana como Irã e Paquistão.

O escritor é perseguido há 33 anos por uma fatwa do líder supremo iraniano que o condena à morte.