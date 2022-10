O Presidente da República, João Lourenço, foi condecorado, este domingo, em Dakar, com a Ordem Nacional do Leão (a mais alta distinção) do Estado do Senegal, pelo seu homólogo Macky Sall.

A Ordem Nacional do Leão do Senegal foi criada em Outubro de 1960, ano em que o Senegal obteve a sua independência.

O Chefe de Estado, que se faz a acompanhar da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, manteve um encontro, no Palácio Presidencial de Dakar, com o Presidente do Senegal, Macky Sall.

O Presidente João Lourenço está em Dakar para participar no 8.º Fórum Internacional sobre Paz e Segurança em África, a decorrer sob o tema “A África face a choques exógenos, desafios à estabilidade e à soberania”.

O Fórum de Dakar foi instituído em Dezembro de 2013, em Paris, durante uma cimeira França-África sobre a Luta contra o Terrorismo.

O evento reúne Chefes de Estado e de Governo africanos e parceiros internacionais.

O primeiro Fórum de Dakar decorreu em Dezembro de 2014.