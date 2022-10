O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse neste domingo que apenas a Rússia é capaz de usar armas nucleares na Europa.

Zelenskiy criticou a sugestão do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, em apelos a colegas ocidentais de que a Ucrânia pode estar se preparando para usar uma “bomba suja” no conflito atual – uma arma convencional com materiais nucleares.

“Se alguém pode usar armas nucleares nesta parte da Europa – pode ser apenas uma fonte – e essa fonte é aquela que ordenou que o camarada Shoigu telefonasse aqui ou ali”, disse Zelenskiy em sua mensagem de vídeo noturna.

Ele disse que o “carrossel do telefone” de Shoigu deixou as coisas claras: “…Todo mundo entende muito bem. Eles entendem quem é a fonte de todas as coisas sujas imagináveis nesta guerra”.

Por Ronald Popeski