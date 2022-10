Um incêndio de grandes proporções consumou, na madrugada deste domingo, o mercado do Kifica, localizado no distrito urbano do Benfica, município de Talatona.

Até ao momento são desconhecidas as causas do sinistro, que distriu completamente o mercado.

Os bombeiros trabalham, nesta altura, no levantamento das causas do sinistro e os danos materiais.

O govearovíncia de Luanda, Manuel Homem, mamifestou solidariedade para com os vendedores do mercado do Kifica.

” Um incêndio sem causa ainda identificada acabou esta noite com o mercado do Kifica. Os Bombeiros e as forças da ordem continuam no local para extinguir o fogo e manter o controlo da segurança do local”, escreveu o governador na sua página do Facebook.

” Com calma, mais logo, faremos um balanço dos prejuízos e de que soluções imediatas devemos tomar. A minha solidariedade a todos os vendedores do mercado do Kifica”, concluiu Manuel Homem.