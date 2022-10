Com golo de Isaac, aos 52 minutos, o 1° de Agosto venceu hoje, na cidade do Uíge, o ASK Dragão, por 1-0, em jogo da quinta jornada do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão “Girabola2022/23″.

Com esse resultado, o ASK Dragão continua com dois pontos, na décima terceira posição, ao passo que o 1.° de Agosto, que somou sete pontos, fica na sexta colocação.

No final do encontro, o treinador do ASK Dragão, Samy Matias, disse que a sua equipa fez tudo para conquistar os três pontos, mas encontrou um adversário bem estruturado, sobretudo defensivamente.

Por sua vez, o técnico do 1.° de Agosto, Filipe Nzanza, disse que a sua formação mereceu a vitória, por tudo que fez em campo.

Dedicou o triunfo aos adeptos militares nesta região do país, que souberam apoiar o clube em todos os momentos do certame, mesmo com a intensa chuva.

Na sexta jornada, o ASK Dragão joga fora diante do Libolo, enquanto os militares vão gualmente se deslocar no terreno do Desportivo da Huíla.

O Wiliete de Benguela lidera o Girabola2022/23 com 13 pontos.