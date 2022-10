Nove pessoas morreram e 47 ficaram feridas neste domingo no ataque de radicais islâmicos Shebab em um hotel de Kismayo, sul da Somália, anunciou o ministro da Segurança do Estado de Jubaland.

“Nove pessoas foram assassinadas e outras 47 ficaram feridas, incluindo estudantes que deixavam uma escola próxima” no momento em que a invasão começou, declarou Yusuf Hussein Osman após o ataque, que durou mais de seis horas.

Forças de segurança haviam anunciado mais cedo que os três islamitas do grupo Al-Shebab haviam sido mortos.

A grande cidade portuária é a mais recente a ser afetada pelo aumento da violência shebab nos últimos meses, que deixou muitas vítimas na capital, Mogadíscio e no centro do país.

O ataque começou às 12H45 locais, com um carro-bomba. “Um homem-bomba dirigiu um veículo até a entrada do hotel e depois homens armados entraram no edifício, começaram os disparos em seu interior e parece que os homens armados atiravam de forma aleatória contra as pessoas”, indicou Mohamed Hassan, representante da polícia.

Os shebab reivindicaram a autoria da ação e disseram que atacaram o hotel onde estavam reunidos membros da administração do estado federal de Jubaland.

A Somália, país muito pobre da região do Chifre da África e cenário de instabilidade há décadas, registrou um aumento de ataques shebab nos últimos meses. Kismayo, localizada a 500 km de Mogadíscio, é um dos principais redutos do grupo jihadista.