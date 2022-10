Milhares sem eletricidade em Kiev

A Rússia disse neste sábado que suas forças impediram uma tentativa da Ucrânia de romper sua linha de controle na região de Kherson, no sul da Ucrânia, onde está retirando civis em antecipação a uma contraofensiva ucraniana mais ampla.

“Todos os ataques foram repelidos, o inimigo foi empurrado de volta às suas posições iniciais”, disse o Ministério da Defesa, acrescentando que a ofensiva da Ucrânia foi lançada em direção aos assentamentos de Piatykhatky, Suhanove, Sablukivka e Bezvodne, no lado oeste do rio Dnipro.

A declaração do ministério disse que as forças russas também repeliram ataques nas regiões orientais de Luhansk e Donetsk.

A Reuters não pôde verificar independentemente as informações do campo de batalha.

A Rússia está sob pressão em Kherson enquanto se prepara para um esforço ucraniano para retomar a região.

A Ucrânia disse na sexta-feira que as forças russas começaram a mover ativamente unidades e equipamentos do oeste para a margem leste do rio Dnipro.

Kiev impôs um apagão de informações da frente de Kherson, mas o comandante russo, general Sergei Surovikin disse nessa semana que a situação em Kherson “já era difícil” e que a Rússia “não está descartando decisões difíceis” na região.