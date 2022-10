“Aqui no palácio presidencial do Quirinal, Giorgia Meloni aceitou o mandato que lhe foi dado pelo presidente italiano Sergio Matarella, até reviu a lista de ministros que farão parte de seu governo.

Esta manhã terminou a última ronda de consultas políticas, a mais importante de todas, entre Sergio Mattarella e os vencedores das eleições da coligação de direita liderada pela própria Giorgia Meloni, foi um encontro breve.

De fato, os analistas sugeriram que a duração da reunião, o fato de parecer menos tensa do que nos dias anteriores, pode ser uma indicação que os líderes aliados se apresentaram como uma frente unida durante as consultas políticas, eles queriam para transmitir uma ideia de unidade, o fato de terem conseguido superar as divisões, dado o que aconteceu nos últimos dias, especialmente entre Berlusconi e Meloni.

-Giorgia Orlandi-

euronews

Agora, como sabemos, o novo governo tomará posse às 10h de sábado e, claramente, nos próximos dias, a nova coligação será colocada à prova para entender se essas divisões foram ou não superadas”, disse a jornalista da euronews, Giorgia Orlandi, a partir de Roma.