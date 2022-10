O vice-governador do Moxico para área Técnica e Infra-estruturas, Wilson Augusto, informou, este sábado, no Luena, que o Governo local está a preparar as condições “técnica e material” para início da construção da II fase da Centralidade “Heróis de Cangamba”.

Ao falar à imprensa, após visitar as obras de requalificação do bairro Tchifuchi, do Hospital, o espaço que vai albergar a II fase da Centralidade e do futuro parque de energia solar, disse que o Governo Provincial está a resolver condições técnica e material para o arranque dos trabalhos.

Depois de ter-se entregue à população 425 apartamentos, a II fase terá dois mil 575 apartamentos, totalizando três mil moradias previstas no projecto inicial.

A centralidade “Heróis de Cangamba”, localizada no bairro Social da Juventude, a oeste da cidade do Luena, é um projecto construída com fundos públicos, que neste momento alberga mais de dois mil e 900 famílias.

Inaugurada em Junho deste ano, a centralidade congrega 50 moradias de um piso, 119 duplex (dois pisos) e 256 apartamentos, com 100 metros quadrados cada.

Quanto a asfaltagem do bairro Hospital, enquadrado no plano de requalificação de bairros periféricos do Luena, disse ter recebido garantias de que o tapete asfáltico começa a ser colocado dentro de quatro dias.

No bairro Tchifuchi, cujas ruas já estão asfaltadas, espera a colocação dos postos de iluminação fotovoltaíca, estando nessa altura em construção os passeios, lancis e a vala de drenagem.

A asfaltagem do bairro Hospital faz parte do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), que visa asfaltar um total de 28 quilómetros de estradas em algumas ruas dos bairros Tchifuchi, Santa Rosa, Sangondo e Popular, num investimento de nove mil milhões e 269 milhões de kwanzas.

Relativamente ao espaço que vai albergar o parque de energia solar, no bairro Samalesso, a leste do Luena, com uma potência instalada de 26, 906 Megawatts (MWdc), as obras já iniciaram, prevendo que o projecto beneficie mais de dois milhões de habitantes.

A obra com duração de dois anos é uma iniciativa do Ministério da Energia e Água (MINEA) e a Empresa Pública de Produção de Electricidade (PRODEL), está a ser erguida numa área de 52 hectares e terá 42 mil 560 painéis solares.