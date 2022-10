Ausência da equipa do Cuando Cubango FC em Luanda inviabilizou o jogo diante do Interclube, para abertura da 5ª jornada do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão (Girabola2022/23), que seria disputado hoje (sábado), a partir das 15h30, no estádio 22 de Junho.

Até ao tempo do inicio do desafio, além da formação anfitriã, que acabara de efectuar os habituais exercícios de aquecimento no relvado, o trio de arbitragem também procedeu o mesmo, mas sem o representante da província do Cuando Cubango.

Depois do cumprimento das formalidades inerentes, com o respectivo tempo de espera, o árbitro do encontro determinou a falta de comparência e mandou os jogadores do Interclube para os balneários.

Sobre o sucedido com o emblema do Cuando Cubango, presume-se que seja por dificuldades financeiras e de transportação.

Dos contendores, depois de triunfo (3-2) na ronda anterior, diante do GD Isaac de Benguela, a formação da “polícia” tentaria repetir a proeza, aproveitando o facto de actuar no seu reduto, mas vai amealhar os três pontos na “secretaria”, sem jogar.

Totalizando sete pontos, na quinta posição da classificação geral, o Interclube defrontaria o Cuando Cubango FC (11º/2), que já vem de uma derrota (1-3) frente ao Williete de Benguela.