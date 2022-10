oe Biden, o presidente de mais idade na história dos Estados Unidos, disse nesta sexta-feira (21) que tem a “intenção” de voltar a se candidatar à Casa Branca em 2024, e que sua esposa Jill acredita que ele não deveria “rejeitar” essa possibilidade.

“Não tomei essa decisão formalmente, mas é a minha intenção concorrer outra vez, e temos tempo para tomar essa decisão”, disse Biden, que completa 80 anos no próximo mês, em uma entrevista à emissora MSNBC.

“Minha esposa acredita que estamos fazendo algo muito importante e que eu não deveria rejeitar [concorrer novamente]”, acrescentou. Se for reeleito, terminaria o seu segundo mandato com 86 anos.

Biden voltou a insinuar que parte da motivação para se apresentar à reeleição seria a contraposição a uma candidatura de Donald Trump, e acrescentou que seu filho Beau, morto em 2015, teria lhe pedido que concorresse “dependendo do adversário”.

Biden também explicou que se fizesse um anúncio formal de sua candidatura à reeleição, isso modificaria o seu status legal. “Uma vez que eu faça esse compromisso, aparecerão uma série de regulações e eu teria que me comportar como um candidato a partir deste momento”, argumentou.

A pressão sobre Biden acerca de sua eventual candidatura crescerá após as eleições de meio mandato de 8 de novembro, nas quais as pesquisas indicam que o Partido Democrata poderia perder o controle do Congresso frente aos republicanos.