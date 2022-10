O representante permanente de Angola junto da União Africana (UA), Francisco da Cruz, participou, sexta-feira, numa audiência pública com o Papa Francisco, depois de uma missa na Basílica de S. Pedro, no Vaticano.

A missa foi celebrada pelo Cardeal Michael Czerny, secretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, informa em nota a Representação Permanente de Angola junto da UA.

O documento, a que a ANGOP teve acesso hoje (sábado), adianta que também participaram na audiência os embaixadores de Angola junto da Santa Sé, no Estado do Vaticano, Paulino Baptista e na República da Guiné,

Maria Cuandina de Carvalho.

Os referidos diplomatas integraram, como convidados, a delegação que representou Angola no 27º Congresso Mundial da União Internacional Cristã dos Dirigentes de Empresas (UNIPIAC) que encerrou sábado, na Cidade do Vaticano.

Trata-se de um evento que reuniu mais de 600 participantes de cerca de 40 países de África, América do Norte, América Latina, Ásia e Europa, com o objectivo de promover a fé cristã no mundo empresarial, sob o lema “Coragem de Mudar”.

Angola esteve, igualmente, representada pelo antigo presidente da “UNIAPAC– África”, Zeferino Estevão Juliana, e pelo presidente da Associação Cristã de Gestores e Dirigentes de Angola (ACGD), Francisco Sozinho Chiuissa.

O programa do Congresso da UNIAPAC incluiu, entre outros, painéis sobre Economia Sustentável, Emprego, Trabalho Decente, Finanças Éticas e

Sustentáveis, bem como, Desafios e Oportunidades da Transição

Tecnológica.