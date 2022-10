A Empresa Nacional de Diamantes, SODIAM , vai leiloar a 15 de Novembro do corrente ano, em Luanda, lotes de diamantes, num total de 43 pedras preciosas, mediante um processo eletrónico que envolve dois momentos.

O primeiro momento acontece com uma cessão de visualização, de 24 de Outubro a 14 de Novembro, nos escritórios da sede da empresa, e o segundo com o processo de licitação a 15 de Novembro, que termina às 10 horas locais.

Segundo uma nota chegada à Angop, o leilão é reservado aos clientes registados pela SODIAM e que tenham experiência na comercialização de pedras especiais.

Os lotes estão compostos por sete (7) pedras especiais de +10,8 quilates da produção do LULO, incluindo um (1) diamante rosa de 170,20 quilates (Rosa do Lulo), três (3) pedras de 112 quilates a 160 quilates e outras três, com peso entre 45 quilates e 65 quilates.

Envolvem ainda vinte e sete (27) pedras especiais de +10,8 quilates da produção do CATOCA, incluindo um (1) diamante de 104,7 quilates, e vários lotes com peso entre 20 quilates e 40 quilates.

Fazem ainda parte nove (9) pedras especiais de +10,8 quilates da produção do LUELE, incluindo vários lotes, com peso entre 20 e 40 quilates.

No âmbito do leilão, um pacote de participação detalhado será fornecido, posteriormente, aos participantes, sendo que todos são obrigados a apresentar teste negativo PCR, feito até 72 horas antes de entrar em Angola.

A SODIAM, fundada em 1999, é uma empresa estatal responsável pela comercialização da produção de diamantes de Angola.