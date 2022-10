Um jovem palestino morreu nesta sexta-feira em confrontos com o exército de Israel na cidade de Jenin, norte da Cisjordânia ocupada, informou o ministério da Saúde palestino.

A vítima foi identificada como Salah al Buraiki, de 19 anos, atingida por um tiro no pescoço, de acordo com um comunicado do ministério.

O exército israelita afirmou que, durante uma operação na cidade da Cisjordânia, “suspeitos lançaram artefatos explosivos e atiraram contra as forças de segurança, que responderam com munição letal”.

Os soldados “prenderam um indivíduo suspeito de envolvimento em atividades terroristas”, afirma um comunicado das Forças Armadas de Israel.

Três palestinos ficaram feridos nos confrontos, informou o ministério palestino da Saúde.

A violência no conflito israelita-palestino aumentou nos últimos meses, com a intensificação dos ataques contra as forças israelitas e a multiplicação das operações militares do exército do Estado hebreu na Cisjordânia ocupada.

Mais de 100 palestinos morreram desde o início do ano, o balanço mais elevado na Cisjordânia em quase sete anos, segundo a ONU.

Nos últimos meses, o exército israelita executou operações praticamente diárias na área de Jenin e em outros pontos da Cisjordânia, após uma série de atentados em território israelita em março e abril.

Israel ocupa a Cisjordânia desde a Guerra dos Seis Dias em 1967.