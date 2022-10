O magnata Elon Musk planeja demitir quase 75% dos 7.500 funcionários do Twitter se conseguir comprar a rede social, segundo informações publicadas nesta quinta-feira pelo jornal “The Washington Post”.

O chefe da Tesla e da SpaceX informou aos potenciais investidores que pretende reduzir a empresa a cerca de 2.000 funcionários, segundo o jornal americano.

Mesmo que Musk não consiga comprar o Twitter, a plataforma planeja demitir quase um quarto de seus funcionários até o fim de 2023, segundo fontes do jornal. Procurado pela AFP, o Twitter não respondeu.

O executivo fez uma oferta de aquisição que foi aceita pelo conselho de administração do grupo no fim de abril. Naquela época, disse que sua prioridade não era a rentabilidade, e sim a defesa da liberdade de expressão. Em seguida, tentou abandonar unilateralmente o acordo, acusando a empresa de mentir para ele sobre sua luta contra as contas automatizadas e o spam.

O Twitter entrou com uma ação no começo de julho e Musk garantiu no começo deste mês que o acordo seria concluído. A juíza deu às duas partes um prazo até o próximo dia 28 para fecharem um novo acordo.