A Comissão de Concorrência da Índia (CCI) multou o Google em 162 milhões de dólares por abuso de posição dominante no mercado de smartphones.

No país, o segundo no planeta com mais proprietários de smartphones, atrás apenas da China, quase 95% dos dispositivos usam o sistema operacional Android da empresa americana, de acordo com uma investigação da agência Counterpoint.

A Comissão de Concorrência considerou que o grupo configurou seu sistema operacional para excluir a concorrência de seus aplicativos mais populares, como a plataforma YouTube ou o navegador Chrome.

Além disso, o sistema operacional vem com aplicativos do Google pré-instalados no dispositivo, o que “representa uma vantagem competitiva significativa para os serviços de busca do Google em relação aos rivais”, afirmou aa CCI.

A comissão determinou uma multa de 13,4 bilhões de rupias (162 milhões de dólares) e que a empresa não imponha aplicativos pré-instalados aos donos de aparelhos com o sistema Android.