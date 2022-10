O embaixador de Portugal em Angola, Francisco Alegre, garantiu, esta sexta-feira, um investimento em recursos humanos e tecnológicos para facilitar a emissão de vistos e evitar enchentes à porta do Consulado Geral do seu país em Luanda.

Francisco Alegre desmentiu haver qualquer interesse em dificultar a emissão de vistos para angolanos e disse desconhecer esquemas que visam tirar vantagens financeiras resultantes da grande procura do visto de entrada para Portugal.

O diplomata comentava à imprensa, no final de uma audiência com a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, sobre as enchentes, à porta do Consulado, de cidadãos nacionais a procurar de um visto de entrada em território luso.

Disse acreditar que as dificuldades na emissão de vistos serão ultrapassadas a breve trecho, a bem da mobilidade de cidadãos entre Angola e Portugal, com o empenho dos dois Estados e governos.

Confirmou que a União Europeia tem limitado os vistos de curta duração e que os governos angolano e português têm trabalhado para tornar mais célere a emissão de vistos de longa duração.

Por outro lado, o chefe da missão diplomática portuguesa afirmou haver também muitos portugueses a espera de visto para Angola.

Francisco Alegre informou terem sido abordados também temas como a cooperação portuguesa na diversificação da economia de Angola e noutros domínios visando criar riqueza e empregos.

Deu ainda a conhecer que durante a audiência foi avaliada a cooperação entre os dois Parlamentos, bem como a participação da presidente da Assembleia Nacional no fórum parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), previsto para a próxima semana, em Lisboa, Portugal,

Angola foi o oitavo, dos nove Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a depositar na sede da organização a Carta de Ratificação do Acordo de Mobilidade, aprovado na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo ocorrida em Junho do ano passado, na capital angolana, Luanda.