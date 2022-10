O comitê do Congresso americano que investiga a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 intimou nesta sexta-feira (21) o ex-presidente republicano Donald Trump a depor em meados de novembro.

A intimação ocorre depois deste painel especial da Câmara de Representantes, integrado por sete democratas e dois republicanos, ter aprovado por unanimidade em 13 de outubro convocar Trump a comparecer perante os investigadores.

O comitê pede a Trump que produza antes de 4 de novembro uma série de documentos, incluindo um relatório de todas as suas comunicações em 6 de janeiro de 2021. Além disso, o convoca a depor a partir de 14 de novembro ou por volta desta data, que é posterior à realização das eleições de meio de mandato, em 8 de novembro.

“Como ficou demonstrado em nossas audiências, reunimos evidências avassaladoras, inclusive de dezenas de seus ex-colaboradores, de que o senhor orquestrou e supervisionou pessoalmente uma tentativa de cancelar as eleições presidenciais de 2020 e obstruir a transferência pacífica do poder”, disse o comitê a Trump em uma carta que tornou pública.

A carta acusa Trump de tentar anular as eleições, apesar de saber que as denúncias de fraude tinham sido avassaladoramente rejeitadas por mais de 60 tribunais e refutadas por seu pessoal de campanha e principais assessores.

“Em resumo, o senhor esteve no centro do primeiro e único esforço de um presidente dos Estados Unidos para anular uma eleição e obstruir a transição pacífica do poder, que finalmente terminou com um ataque sangrento contra o nosso próprio Capitólio e o próprio Congresso”, acrescenta o texto.

Precisamente nesta sexta-feira, Steve Bannon, ex-assessor de Trump, foi sentenciado a quatro meses de prisão por se negar a responder a intimações deste comitê especial do Congresso.