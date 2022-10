Bakhmut sitiada há dias por mercenários russos

A cidade ucraniana de Bakhmut, na província de Donetsk, está sitiada pelas forças russas, aqui comandas pela milícia privada Wagner.

Os mercenários, na sua maioria recrutados nas prisões da Rússia, travam aqui violentos combates.

Há várias semanas que as forças de Vladimir Putin tentam conquistar a cidade, principalmente após os recuos dos últimos dias na Ucrânia.

Outrora com 80.000 habitantes, agora em Bakhmut não estão mais de 10.000. Estes ucranianos continuam a resistir, mas vivem em constante sobressalto.

Uma mulher lamenta: “Estamos cansados, muito cansados. Vivemos neste inferno há oito meses, desde que a guerra começou.”

“É muito difícil porque não sabemos quem está a atirar e em que direção. Estamos a tentar sobreviver. Vivemos sob as bombas”, afirma outra ucraniana.

As forças ucranianas continuam a pressionar as posições russas nas regiões de Kherson, Luhansk, Donetsk e Zaporíjia, anexadas ilegalmente pela Rússia.

Esta sexta-feira, por exemplo, em Kherson, as tropas de Kiev visaram as rotas de reabastecimento através do rio Dniper.