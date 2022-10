O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) investiu cerca de três mil milhões de dólares no sector público em Angola, dos quais um terço em projectos ainda em curso, e quer captar o sector privado para esta fonte de financiamento.

De acordo com o representante do BAD em Angola, Pietro Toigo, a actividade da instituição no país aumentou significativamente na última década, sobretudo nos últimos cinco anos, mas por enquanto apenas com projectos do sector público.

Angola aderiu ao Banco Africano de Desenvolvimento na década de 1980 e desde essa altura a instituição financeira investiu cerca de três mil milhões de dólares no país, tendo sido aprovados 53 empréstimos e doações.

Um terço deste montante é relativo a 11 projectos actualmente em fase de implementação, com destaque para o sector da energia, que absorve 50% do total, refere a Lusa.

O restante distribui-se entre os sectores da Agricultura (cerca de 12%), Água e saneamento (12%), Finanças (12%) e social (9%) e multissetores.