As autoridades pró-Rússia da região de Kherson, sul da Ucrânia, afirmaram nesta sexta-feira (21) que as forças ucranianas mataram quatro pessoas em bombardeios contra a ponte Antonivskiy, sobre o rio Dnipro, utilizada nas operações de retirada da população.

“Quatro pessoas morreram”, afirmou o dirigente pró-Rússia Kirill Stremousov no Telegram.

“A cidade de Kherson, como uma fortaleza, está preparando sua defesa”, acrescentou.

Uma porta-voz militar ucraniana, Nataliya Gumenyuk, negou que as tropas do país mataram quatro civis.

“Não atacamos infraestrutura crítica. Não atacamos localidades pacíficas ou a população local”, disse.

As tropas pró-Moscou pediram aos civis que seguissem para a margem esquerda do rio Dnipro diante do avanço da contraofensiva da Ucrânia, que chamou a operação de “deportação” de seus cidadãos.

A administração pró-Rússia de Kherson afirmou durante a madrugada de sexta-feira que as forças ucranianas dispararam “12 foguetes HIMARS durante a passagem de civis pelas proximidades da ponte Antonivsky”.

Um canal estatal de televisão russo exibiu imagens de um veículo danificado e do tráfego aguardando para atravessar a ponte.

Na quinta-feira, Stremousov disse que quase 15.000 pessoas passaram pela ponte nas operações de retirada organizadas pelas forças apoiadas por Moscou.

Ele insistiu que a Rússia não entregará Kherson, a primeira grande cidade ucraniana a cair, em março, durante a ofensiva russa iniciada em fevereiro.

“Kherson resisitirá até o último (homem). Acreditem, ninguém está pensando em entregar a cidade”, disse.