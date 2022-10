As 20 garrafas de wodca enviadas ao ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi como presente de aniversário pelo presidente russo, Vladimir Putin, violam as sanções europeias impostas após a invasão da Ucrânia, informou a Comissão Europeia nesta quinta-feira.

Berlusconi, cujo partido Força Itália irá compor o novo governo de coalizão da Itália, causou polémica nesta semana quando disse que voltou a ter contato com Putin e recentemente trocou “cartas doces” com ele.

“No meu aniversário, ele me enviou 20 garrafas de wodca e uma carta muito doce”, disse Berlusconi, que completou 86 anos no mês passado, a parlamentares aliados, segundo o áudio divulgado pela agência de notícias LaPresse.

Um pacote de sanções da União Europeia acertado em abril estendeu a proibição de importação de produtos russos para incluir destilados, como a vodca, disse um porta-voz da Comissão em comunicado, acrescentando que não há isenção para presentes.

No entanto, cabe aos Estados-membros do bloco europeu implementar as sanções individualmente, acrescentou, e não ficou imediatamente claro se alguma ação será tomada para prosseguir com o caso pelas autoridades italianas.

Em resposta aos comentários de Berlusconi sobre Putin, a política Giorgia Meloni, que deve ser a próxima primeira-ministra da Itália, disse na quarta-feira que seu novo governo será pró-Otan e totalmente aliado ao resto da Europa.

Por Bart Meijer e Alvise Armellini